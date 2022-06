Qual sofá poderia ser a estrela da sua sala de estar?

Nesta sala de estar eclética, o sofá de três lugares é confortável e se destaca pelo padrão do tecido, que imita pele de zebra. Ele faz uma composição criativa com as duas poltronas em madeira com estofado rosa e com a poltrona azul com design inovador. O tapete amarelo e as almofadas coloridas acrescentam calor e vida ao ambiente, que conta ainda com uma mesa de centro em metal e vidro com design moderno. É um sofá para quem gosta de extravagância e exuberância, marcas dessa sala de estar por excelência.