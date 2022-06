A casa de praia dos sonhos

Casas de praia são objetos de cobiça que não saem da imaginação daqueles que sonham com uma vida tranquila e relaxante no litoral. Existem muitos tipos de casas de praia, rústicas, despojadas, luxuosas, mas esta que apresentamos hoje é certamente uma das casas de praia mais fascinantes que já exibimos. Localizada em Perth, no oeste da Austrália, a Casa Floreat, como é chamada, possui uma arquitetura contemporânea exuberante e um projeto de interiores dos mais refinados, como as imagens evidenciarão.

O projeto de interiores, de autoria do estúdio Moda Interiors é daqueles de causar surpresa e encantamento. O projeto buscou conciliar o mobiliário com acessórios e peças decorativas que visaram dar a cada ambiente uma personalidade e uma sensação de aconchego ímpares, sem abrir mão da elegância e do equilíbrio.

Curioso para desvendar todos os encantos e atrações desta casa litorânea fenomenal? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens da Casa Floreat, que além do requinte e do conforto dos seus espaços internos, proporciona ainda aos moradores uma área de lazer maravilhosa, com atrações de deixar qualquer um com inveja.