Casa linda, lindona

Imagina morar só há alguns metros do mar e poder fazer as caminhadas matinais na beira do mar? Para os moradores da Casa Morro das Pedras isto é a coisa mais natural. Uma passarela de madeira interliga a rua onde a residência está localizada à praia.

Vista de longe a residência destaca-se pelas suas superfícies predominantemente brancas e pela sua composição volumétrica, no qual os volumes de forma retangular se encaixam e são coroados com diferentes desenhos, com destaque para a cobertura de estilo japonês feita de estrutura de madeira e telhas cerâmicas e que dialogam com a tipologia das construções vizinhas.