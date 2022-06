Dicas: como escolher as torneiras para o banheiro!

Na dúvida, para acertar na decoração do banheiro, alie beleza e praticidade. Escolha por misturadores e torneiras com formatos simples, mas feitos com materiais modernos e elegantes.

Para um banheiro com estilo minimalista, uma das ideias é optar por peças em aço inox, como foi feito nesse ambiente assinado por Martins Valente Arquitetura e Interiores, em que a cuba embutida recebeu um misturador super sóbrio e bicomando, ou seja, com dois registros, porém perfeito para complementar com simplicidade a decoração do banheiro.