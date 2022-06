Casa reinventa o uso do tijolinho

Esta vila de traços modernos é bastante peculiar, porque combina materiais contrastantes, como o tijolo à vista, o vidro e o aço, de modo a expressar um contraponto entre solidez e leveza, opacidade e transparência, tradição e modernidade. A fachada principal da residência apresenta seis janelas do chão ao teto, empregadas para permitir a entrada abundante da luz natural e a integração visual entre os espaços internos e externo.

A entrada principal é feita de uma porta de aço, que dialoga com as esquadrias de aço, pintadas de preto, e com a escada helicoidal de aço, situada à direita, que serve como escada de emergência e dá acesso também acesso direto à cobertura, realçando o aspecto industrial do edifício.