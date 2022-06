Vila mediterrânea inacreditável

O banho do casal ganhou novos materiais de acabamento e novos elementos, como a bancada do lavatório feita de concreto polido, que dialoga com o piso cerâmico de cor cinza. O espelho amplo e as duas cubas de apoio agregam praticidade e elegância ao ambiente. Estas últimas parecem miniaturas da banheira, de estilo free standing, que serve como artigo decorativo e para realçar o charme e a elegância do ambiente. Situada próxima a janela e sobre uma plataforma de madeira, a banheira proporciona aos moradores um banho refinado e com uma vista privilegiada para o entorno.