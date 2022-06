Uma casa de madeira fascinante

A madeira possui qualidades estéticas únicas e indiscutíveis, apresentando também um ótimo desempenho mecânico, térmico e acústico. Além disto, quando comparada com materiais como o concreto ou o tijolo cerâmico de alvenaria comum, a madeira destaca-se ainda por ser um material mais sustentável, uma vez que a sua produção ou beneficiamento demanda um consumo de energia muito menor. A única coisa estranha nisto tudo é que no Brasil ainda se constrói muito pouco com madeira, utilizada mais em elementos de marcenaria, como móveis, painéis ou na estrutura de telhados. A explicação é simplesmente cultural. Isto significa dizer que as pessoas, por causa da desinformação, desconhecem todas estas vantagens do uso da madeira, e portanto não existe no país esta cultura de utilização da madeira como material construtivo. Mas existem sim construções que empregam madeira e os resultados, graças à beleza e qualidades da madeira, são quase sempre encantadores.

Homify apresenta hoje uma casa de madeira simplesmente fascinante. Localizada em um condomínio fechado em Londrina, no norte do Paraná, a casa, denominada Residência P.D, projetada pelo estúdio Zani Arquitetura, tem na madeira sua maior expressão e é portanto uma homenagem a este material de vastas possibilidades. A residência de estilo tradicional e rústico tem por objetivo se mimetizar na paisagem, na qual a natureza é a protagonista, e trazer a natureza para o seu interior, buscando assim uma fusão entre ambiente construído e ambiente natural. Claro que a madeira desempenha portanto um papel fundamental nesta estratégica.

Curioso para desvendar todos os encantos e apreciar todos os ângulos desta casa de madeira incrível? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Residência P.D, que explora as qualidades estéticas únicas da madeira e dá vida a um edifício que se funde na natureza como parte da paisagem natural. As imagens são de autoria do fotógrafo R. P. Guimarães.