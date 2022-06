Um luxo de conforto

Integrada com a mesa de jantar, a sala de estar é o coração desta residência feita para receber amigos e para dividir momentos juntos. O tapete, feito sob encomenda, reproduz as famosas calçadas de Copacana e as duas poltronas de madeira são do designer carioca Sergio Rodrigues. O painel de madeira de demolição mantém a vibração rústica do espaço e apoia a tv e a lareira. Para deixar o ambiente ainda mais aconchegante, elas escolheram iluminar o local com Led.

