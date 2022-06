TOP 5: Casa simples? Descubra o que há por dentro!

Da mesma série de casas tradicionalmente simples, com uma cara de conto de fadas e que nos despertam nostálgicas memórias, encontraremos agora mais este projeto encantador.

Um jardim delicado, com caminhos, gramado e palmeiras, é o cartão de visitas perfeito! Um terreno compacto com a arquitetura posicionada no centro, com posição diferenciada, trazendo uma pintura em tons frescos, telhadinho de cerâmica, varanda e uma vista que é totalmente convidativa. A casa dos sonhos de muita gente! Pequena, acolhedora, delicada e acima de tudo especial. Acesse este link, desvende este projeto e permita-se sonhar! Uma obra apaixonante da Vettori Arquitetura.