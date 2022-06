Here comes the sun – Design com amarelo

Os que já representaram em teatro sabem muito bem que se há uma cor pouco recomendada para um cenário é sem dúvida, o amarelo. Uma cor azarada no mundo das artes desde que o escritor francês Molière morreu no palco durante a execução de O doente imaginário vestido justamente dessa cor. Mas o amarelo não é apenas o símbolo de má sorte no teatro, é também o adjetivo que se aplica à imprensa mais caluniosa do mundo do jornalismo ou a pior febre que você pode ter. Nós, no entanto, gostamos do amarelo, a cor do sol. Uma tonalidade que transpira energia e vida em todas as situações e e que ao ser aplicada ao mundo do design transmite um toque original, atrevido e muito luminoso.

No homify gostamos de ser cautelosos, o que nos levou a selecionar projetos que captam um pouco de luz do sol para em nossas casas. Revestidos de amarelo viajamos em direção ao sol para descobrir os segredos desta cor brilhante.