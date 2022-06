Vila moderna e ecológica

A cozinha da casa se destacada pela praticidade e elegância. Os móveis built-in, ou fixos, garantem a funcionalidade e a facilidade de manutenção. A cozinha conta com uma estante embutida com diversos nichos, para armazenar objetos, com um aparador no qual os fornos estão instalados e com uma bancada em forma de ilha, que agregam charme e elegância ao ambiente. Assim como os demais ambientes sociais, a cozinha desfruta de vista privilegiada para o espaço exterior, com vista para a piscina.

