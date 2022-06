7 truques parar tornar seu lar na casa dos sonhos!

O revestimento do banheiro precisa estar em ótimo estado! Seja por uma questão de higiene e de estética! Não há nada pior do que receber visitas em um banheiro com mal aspecto, por isso invista em uma boa limpeza dos azulejos ou se possível troque os antigos por versões modernizadas. Janelas ou sistemas de ventilação devem ser considerados para evitar mofo ou umidade. Trocar o chuveiro ou limpá-lo devidamente para eliminar as marcas da água também são detalhes que não devem passar despercebidos!

Leia mais sobre dicas para deixar o seu banheiro como de revista!

