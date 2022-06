Penthouse espetacular

No interior da residência predominam as superfícies neutras, combinadas com móveis de design contemporâneo, que visam a realçar o protagonismo da paisagem na decoração. Algumas peças do mobiliário dão um toque de cor e personalidade ao ambiente, mas os tons são sempre suaves, como no caso das cadeias da sala de jantar, cujo estofado cor de rosa pastel agrega elegância e exuberância ao ambiente.

Cortinas blackout, na cor branca, asseguram o controle da incidência dos raios solares e proporcionam maior privacidade aos moradores.