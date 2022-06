Tropical por fora e aconchegante por dentro: veja esta casa de veraneio

Na suíte principal o projeto de reforma priorizou também os acabamentos em madeira, com destaque para o painel de madeira da cabeceira da cama e para os armários do closet, com portas espelhadas, que agregaram funcionalidade e requinte ao ambiente. Além disto, os espelhos criam uma sensação de maior profundidade visual. As duas telas e um pendente brilhante deram um toque de personalidade e requinte ao ambiente. E, o forro de gesso escondeu a estrutura do telhado e tornou o espaço mais aconchegante, ao diminuir o seu pé-direito.