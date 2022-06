Casa simplesmente hipnotizante

O projeto buscou ressaltar o contraste entre o edifício e a paisagem natural circundante. O amplo programa de necessidades foi distribuído em três pavimentos, de modo a adaptar o edifício às condições naturais do terreno de forte inclinação. Portanto, o projeto propôs uma composição formal composta de cubos disposto de tal modo que fizessem parecer uma organização caótica, como se tivessem assumido uma posição aleatória como quando jogamos dados, mas que de fato seguem a forma de leque do terreno. Esta composição em leque é apenas visível quando observamos a casa do alto. Os cubos justapostos que compõem o edifício possuem as mesmas dimensões: 7x7 metros e tiram proveito da vista do mar e da orientação solar. Os demais espaços e volumes acomodam-se sobre os dois outros platôs criados para acomodar o edifício no terreno.