7 ideias para guardar objetos em casas pequenas

Se você ama jardins, mas se depara com o dilema do pouco espaço disponível para isto em casa, aposte na utilização de um jardim vertical. Lindos e excelentes para utilizarem um novo espaço nas paredes pequenas e muitas vezes deixadas de lado na decoração, os jardins verticais podem ser encontrados em uma grande diversidade criativa de formatos que contribuirão muito com a decoração do seu lar.

Neste projeto do Estúdio Barino Interiores, do Rio de Janeiro (RJ), a utilização de um conjunto de pequenos vasos espalhados pela parede da cozinha, deram um visual incrível com a presença das pequenas plantas floridas. Esta saída inteligente, ofereceu um aspecto visual maravilhoso com a presença do jardim vertical no ambiente.