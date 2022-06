Dê um toque rural à sua casa!

Outros utensílios como jarras de ferro podem ter efeito decorativo em cozinhas com estilo mais clássico, como esta com bancada com detalhes em relevo, banquetas simples em linhas retas, janelas com molduras em madeira e viga aparente, tudo em um tom de verde relaxante e delicado. O contraponto do ferro com o verde claro do mobiliário tem um resultado elegante, sem ser afetado. E as peças podem ser usadas de fato, se você quiser.