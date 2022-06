Maneiras de integrar água em seu jardim

As cascatas para o jardim devem preferencialmente serem de fonte de água corrente e pedras naturais, no entanto, nem sempre é possível ter um espaço com tais condições, por este motivo, é possível construir uma cascata com pedras artificiais e vegetação natural. A vantagem da pedra artificial é a sua similaridade ao elemento natural, além de ser muito leve e resistente. Crie um ambiente com pedras no fundo, plantas e um sistema com reservatório e bombas submersas de alta vazão, que além de silenciosas, te ajudarão a economizar energia e manter a queda d'água.