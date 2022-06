6 ideias incríveis feitas com papelão

A inovação é essencial. Desenvolver novas possibilidades que melhoram a vida das pessoas é contribuir para a evolução da sociedade como um todo. E uma das maneiras mais eficazes de encontrar esta evolução, é a partir de escolhas inteligentes na utilização de materiais recicláveis.

A seriedade no trato com o uso de matérias primas deve ser vista como fundamental para a preservação de nossos recursos naturais. Procurar soluções que mostrem a importância na reciclagem de materiais é essencial, especialmente em períodos de condições climáticas delicadas, como atualmente, onde os problemas com a camada de ozônio em decorrência da alta poluição e desmatamento desenfreado, nos deixam cada vez mais à beira de problemas cada vez mais sérios ao mundo, como a seca ou grandes inundações.

Um dos materiais mais criativos e versáteis para a reutilização em diversas formas é o papelão. Fácil de ser reciclado e moldado, o papelão é a base para grandes ideias decorativas e arquitetônicas que vem ganhando cada vez mais destaque no mundo. Com este material, o japonês Shigeru Ban desenvolveu a construção de diversas casas em locais onde a população sofreu com a ocorrência de desastres naturais, como Japão e Nova Zelândia, ou ainda, em países com situações de guerra civil, como a Ruanda.

As casas de papelão desenvolvidas por Ban mostram grande resistência ao clima natural, já que têm especial preparação contra a incidência de umidade e raios solares e ainda podem manter uma solidez por um longo tempo, como em alguns casos em que as estruturas ainda estão ótimas mesmo após cinco anos de estruturação. Este compromisso, especialmente quanto a preocupação humanitária, rendeu ao arquiteto japonês o prêmio Pritzker de 2014, uma espécie de prêmio Nobel da arquitetura mundial, que reconhece grandes feitos com o intuito de auxiliar no desenvolvimento humano.

Além de construções voltadas ao cuidado humanitário, Ban desenvolveu também outras obras arquitetônicas de grande beleza em países da Europa. As vantagens das obras desenvolvidas pelo arquiteto japonês têm como principais benefícios o conforto térmico por conta do material utilizado. Soma-se a isso a importância de que os materiais de papelão utilizados poderão ser reciclados para a construção de outras obras arquitetônicas.

Apreciar o trabalho de Ban, que mostra com inteligência no uso das linhas retas dos tubos de papelão, é apreciar também as formas inteligentes e imprescindíveis a partir do uso de soluções inovadoras que contribuem para que nós possamos harmonizar cada vez mais a convivência com o meio ambiente, poupando nossos recursos naturais ao mesmo tempo em que seguimos a passos firmes para a evolução.

Convidamos então a vocês virem conosco e passearem pelas incríveis obras arquitetônicas desenvolvidas com um trabalho brilhante e de grande valor humano. Temos certeza de que, a partir delas, você também sentirá excelentes motivações para acreditar cada vez mais na reutilização inteligentes de materiais recicláveis com o uso de técnicas DIY para o seu lar. Venha conosco e inspire-se!