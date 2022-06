Arte de cozinhar: dê um olhar profissional para sua cozinha!

Há quem diga que cozinhar é uma arte, mas também pode ser um grande prazer, além disso, cozinhar pode ser uma forma de descontrair, de relaxar, de se divertir – é uma terapia que contribui para o bem-estar e o equilíbrio emocional. Afinal, aquela lenda que lugar de mulher é na cozinha deu espaço para área masculina, agora o lugar de homem é na cozinha, sim! Pois, são os chefs do sexo masculino que comandam as panelas da maioria dos restaurantes. O ato de cozinhar é uma forma de promover uma reunião com sua família durante a refeição, além de conhecer mais da vida do outro, trocar informações, ouvir e falar favorece as relações familiares e de amizades.

Se você gosta tanto de cozinhar e gostaria de fazer isso profissionalmente, considere se tornar um chefe de cozinha. O caminho não é fácil – envolve longas horas, trabalho físico e um ambiente fortemente competitivo –, mas oferece recompensas: oportunidade de criar pratos criativos, liderar uma cozinha ou, até mesmo, gerenciar um restaurante. Aprenda de quais cursos e experiências você precisa para começar a sua carreira como chefe, mas você pode começar na sua própria casa e fazer uma bela cozinha funcional e colocar panelas para dançar.

Quer você ainda esteja na faculdade ou pensa em mudar de carreira para as artes gastronômica, a primeira coisa a fazer é conhecer as condições de trabalho, técnicas, equipamentos e cultura que envolvem a elaboração de um prato. O seu primeiro trabalho em um restaurante não precisa ter prestígio. Ter experiência na área é muito importante nesse ramo, mas você pode também começar treinar com seus amigos e familiares. Então, comece a trabalhar o mais cedo possível e confira como tornar sua cozinha profissional!