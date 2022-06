DIY: seis dicas para decoração faça você mesmo

DIY ou Faça Você Mesmo , é a técnica utilizada para reaproveitar materiais e utilizá-los para uma nova ideia. Existem inúmeros projetos muito criativos que utilizam esta técnica para que novos objetos sejam utilizados na decoração do lar. Aproveitar estas possibilidades é uma excelente forma de estimular a criatividade e ainda dar um toque mais personalizado à sua decoração. Afinal, além de dar este toque especial ao seu lar, a decoração com ideias DIY é útil ainda para preservar o meio ambiente, já que muitos itens deixam de ser jogados no lixo e, por consequência, não poluem o meio ambiente.

Estrelas do Youtube e do Pinterest trazem a impressão de que fazer trabalhos manuais é fácil, com resultado rápido e idêntico ao visto na internet ou TV. O objetivo é atrair nossa atenção e propagandear as vantagens do DIY. No entanto, nem sempre é assim. Ter paciência e atenção é essencial para que você consiga repetir o resultado o mais próximo possível do observado. Para isto, não hesite em seguir sem pressa o passo-a-passo que geralmente acompanha os tutoriais destes projetos. Quanto o tutorial é em vídeo, vale à pena pausar e seguir cada dúvida e, principalmente, ler os comentários com as dúvidas comuns de outras pessoas.

Para desmistificar a ilusão de que estes projetos são geralmente feitos de forma fácil, trouxemos aqui algumas facilidades que poderão servir como um ótimo guia para que você tenha tranquilidade na execução dos seus projetos, especialmente nas primeiras vezes em que você se aventurar no universo DIY. São diversas sugestões acompanhadas com projetos ótimos que poderão servir como inspiração para ambientes como a sala, cozinha ou quarto. Por isso, venha conosco, confira algumas dicas importantes do universo DIY e realize projetos incríveis para a decoração do seu lar!