Um pequeno oásis urbano para morar!

O espaço do quarto é repleto de calor e conforto. Mas como conseguir este visual maravilhoso, acolhedor e aconchegante?

As cores neutras são a chave. Neste caso, encontramos estes tons revestindo as paredes, tecidos e a madeira clara do chão. O elemento mais escuro que contrasta com a neutralidade da paleta cromática é a escada de madeira escura que serve para pendurar objetos pessoais. A madeira aparece com vários tons e texturas, criando riqueza visual. Objetos como as roupas de cama, as almofadas ou até mesmo a bandeja colocada sobre a cama tornam este espaço acolhedor e especial.