Esta casa de praia em Natal vai fazer você querer se mudar para o Nordeste amanhã mesmo

Uma casinha na praia… o destino mais sonhado para a época de férias!

Para aqueles que amam o sol, areia e mar, trazemos hoje uma bela e aconchegante casa de praia localizada em nosso querido país e com um charme único que certamente encantará a todos. Seu design combina estilos tradicionais de construção, com inspiração na arquitetura local, explorando os materiais naturais e o toque rústico praiano. Os responsáveis são da equipe do excelente escritório de arquitetura Isnara Gurgel, localizado em Natal, no Rio Grande do Norte.

Descubra um projeto perfeito, onde a atmosfera é de casualidade, boas vibrações e relaxamento. E nada como absorver os maravilhosos cenários locais através das paisagens disponíveis para apreciação ali mesmo, na mais preguiçosa varanda. Divirta-se descobrindo esta incrível arquitetura!