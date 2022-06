Como decorar varandas de um jeito simples e bonito

Poucas coisas são mais prazerosas do que poder relaxar no próprio lar. Alcançar o conforto pleno entre as quatro paredes que formam um refúgio particular, é a intenção maior de cada pessoa quando o sonho da casa própria torna-se palpável. E nisto, um espaço dentro do próprio lar tem a função de servir ainda como um refúgio ainda mais agradável: a varanda.

Local pensado para que o contato com o ar livre e as horas agradáveis com o vento fresco no rosto sejam uma espécie de válvula de escape dentro da própria casa, a varanda nem sempre tem para si uma vista que arranca suspiros. Isto porque, em tempos de inúmeros novos lançamentos imobiliários que disputam cada palmo de terrenos nas médias e grandes cidades, o tamanho para a construção dos apartamentos também sofre grande influência para que sejam cada vez menores, e, assim, ainda que uma varanda esteja instalada no local, o privilégio de ter um horizonte menos poluído, é de poucos. Em sua maioria, os apartamentos com uma varanda acabam tendo à frente a presença de outros blocos residenciais ou, ainda, paisagens que, não necessariamente servem como ponto de inspiração visual.

No entanto, ainda que estas varandas estejam em uma localização não tão privilegiada, não podemos ignorar o valor em possuir este espaço em casa. Logo, adequar a ele cenários e decorações que torne o local mais aprazível, torna-se uma tarefa importante para que o nosso lar fique ainda mais valorizado para nós mesmos.

E para ajudar especialmente a você, que não tem a varanda em uma localização com horizonte tão privilegiado, trouxemos algumas boas ideias para que a decoração de sua varanda, possa tornar o ambiente como um ponto especial dentro do lar. Ponto este, que poderá ser perfeito para momentos de leitura, relaxamento, conversas ou simples divagações. Confira logo abaixo os projetos muito bem pensados pelos talentosos profissionais que estão em nossa plataforma e aproveite cada uma destas ideias para que a sua varanda fique tão especial e inspiradora quanto possa!