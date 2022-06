Como transformar o banheiro pequeno em lavanderia

Para quem não tem muitos recursos na adaptação do espaço do banheiro em uma lavanderia, uma solução simples é utilizar um dos quatro cantos do banheiro. Para isto, defina em qual dos cantos do seu banheiro a máquina de lavar ficará melhor planejada no espaço. Tenha em mente de que, 1,20 m. livre à frente da máquina de lavar com abertura frontal, é o suficiente para que sua movimentação seja confortável no espaço. Já para máquinas com abertura superior, 0,90 cm. é o suficiente para que você se organize para colocar ou retirar as roupas para lavagem.

Neste projeto, podemos notar a utilização de um pequeno espaço para a acomodação da máquina de lavar em um canto onde o espaço superior foi ainda utilizado com o varal suspenso. Um pequeno espaço suficiente para que as atividades junto a máquina possam ser confortavelmente realizadas.