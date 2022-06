Iluminando um ambiente escuro

Se for possível substituir as portas e janelas pesadas e pequenas do ambiente escuro, faça isso. O espaço vai ganhar muito com amplas janelas e portas envidraçadas, que deixam entrar mais intensamente a luz natural e evitam o uso contínuo de luzes artificiais. Além disso, o vidro é um material que traz leveza e amplia o ambiente, colaborando para que ele pareça maior e mais claro do que ele realmente é (ou era). E se o ambiente em questão contar com uma bela vista, como no projeto de Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento, mais um motivo para colocar as paredes abaixo. A imagem é de Davide Pellegrino.