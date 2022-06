Uma piscina para cada signo!

Brasil, clima tropical e calor. Mesmo que já seja grande a distância dos dias de verão, o calor parece não dar trégua. Muitos dias no ano parecem ainda resgatar todo o clima dos dias mais quentes. E, com isso, podemos ter certeza: o verão dura muito mais do que apenas uma estação, o que é uma ótima notícia, principalmente para quem ama o clima quente e sabe que não há nada melhor do que aproveitar os dias à beira de uma boa e refrescante piscina.

Mas, se é para curtir uma piscina, por que não incrementar essa escolha? Já pensou se você pudesse encontrar algo que pudesse ter muito a ver com a sua personalidade a partir de características do zodíaco? A ideia é bem criativa, e você poderia fazer sucesso com algo que corresponde a uma escolha que tenha muito do seu jeito.

Para que você possa matar a curiosidade e até mesmo escolher outras opções ao longo de tantas, trouxemos algumas ideias de piscinas e cenários que brincam um pouco com as características de cada signo. Cada uma delas, escolhida para que você possa sentir um pouquinho das vantagens e prazeres que só quem é de um determinado signo sabe como é.

Por isso, convidamos você a se divertir conosco imaginando qual seria a piscina que mais tem indicação com o seu signo. Venha conosco, entre na brincadeira e deixe o seu comentário dizendo qual destas é a piscina que tem tudo a ver com o jeito de ser do seu signo. E se você gostar da ideia, aproveite também para conferir as cozinhas ideais projetadas para cada signo!