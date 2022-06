Os prós e contras de viver em uma casa sem divisões!

As residências com open space, são uma tendência na decoração que duram décadas. E que ainda continuam muito presentes na decoração contemporânea. Viver em um cômodo onde todos os espaços são integrados, sem divisões internas, é uma opção para aqueles que gostam de viver em um ambiente despojado, sem amarras, com uma decoração livre e cheia de personalidade. A decoração desse espaços tende a ser mais desprendida, mas é importante que seja funcional e prática, para que todos os cômodos, como o quarto, a sala de estar, a cozinha, mesmo sem divisões se conectem e mantenham uma harmonia interessante.

Sem dúvida, a opção de um espaço livre sem divisões é muito interessante quando se pensa em viver em um ambiente democrático e com liberdade. Mas essa ideia pode não se encaixar perfeitamente com qualquer um por conta de sua liberdade e desprendimento com a privacidade. Para quem deseja transformar ou possuir um espaço como esse, vale antes de tudo, analisar as vantagens e desvantagens, para que assim seja possível viver em um espaço perfeito e que combine com seu estilo de vida.

Se você gosta desse tipo de estrutura, mas ainda tem suas dúvidas, pontuamos neste artigo, alguns prós e contras que podem te ajudar a decidir se esta opção é adequada ou não para você. Confira!