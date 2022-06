O sonho se torna realidade: estilo italiano em casa!

Qualquer estilo pode ser alcançado sem exageros e ter um pátio típico italiano. O estilo é tradicional e deve parecer um mais rústico, como se as peças e acessórios bem escolhidos estivessem juntos, naturalmente, ao longo do tempo. Concentre-se na combinação de plantas naturais, incluindo madeira e cerâmica para plantar as flores. Dentro da sua casa, use tapetes ou revestimentos decorativos para pavimentos a fim de adicionar cores com sutileza.

O objetivo é garantir que todos os elementos funcionais sejam escolhidos pelo seu valor estético, bem como a sua utilização. Incorpore os espaços negativos e paredes brancas do ambiente, como parte do projeto global da decoração italiana. A sua residência sempre terá um ar diferenciado, pois é o máximo ver um lindo jardim vertical do lado de fora.