6 quartos infantis que são pura diversão!

Aperte os cintos, mire na lua para fazer amigos e conheça todos os planetas do sistema solar. São milhões de possibilidades de aventuras no espaço – sem precisar sair do quarto – nesta decoração incrível da designer de interiores, Nina Moraes, do Rio de Janeiro (RJ). Para que esta viagem fosse possível, a utilização de tinta na cor preta foi perfeita para que o fundo do quarto pudesse ser uma parte do espaço sideral e, assim, ganhasse a presença dos planetas do sistema solar. Aliando educação à diversão, a profissional escolheu ainda a presença de uma linda nave espacial feita de tecido, que ficou suspensa por um leve cabo a partir do teto rebaixado do ambiente. Livrinhos e outros brinquedos complementam a decoração do quarto com piso laminado, com muita diversão por todos os lados.