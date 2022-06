Como escolher o balcão ideal para sua cozinha

Decorar a cozinha, inspira. E manter um ambiente inspirador, sempre faz toda a diferença quando o assunto é a culinária. Afinal, melhor do que se aventurar na cozinha, é se aventurar em uma cozinha inspiradora. No entanto, engana-se quem acredita que só a beleza é o suficiente para que a cozinha pareça perfeita. Organizar beleza e praticidade é fundamental para que as ideias fluam melhor.

Um dos principais elementos que auxiliam na organizam e beleza da cozinha, é o balcão. Ótimo para que o ambiente tenha uma melhor distribuição de objetos, a escolha pela complementação do ambiente com o uso de um balcão pode fazer toda a diferença para a sua cozinha. Encontrado em diferentes tipos, tamanhos e materiais, o balcão tem a função tanto de colocar os diversos elementos da cozinha em posições estratégicas que facilitem o uso do ambiente, quanto o de servir como base principal para o preparo de alimentos. Sem dúvidas, é uma peça importantíssima para o seu lar e fará muita diferença escolhê-lo bem.

Entre os materiais mais comuns para o balcão estão o silestone: um composto de quartzo e cristal fabricados em alta compressão; o corian: um composto não poroso e homogêneo composto com 1/3 de massa acrílica e 2/3 de minerais naturais; o aço inox: altamente resistente à oxidação e temperaturas extremas e o granito: material mais popular e encontrado facilmente no mercado. Entre os custos, as opções mais econômicas ficam por conta do granito, que tem uma variação a partir de R$ 250 o metro quadrado.

A porosidade é também um item fundamental para a melhor escolha das peças. O aço inox não tem qualquer porosidade, enquanto que, o silestone e o corian têm uma porosidade menor do que o granito. No entanto, se a sua busca é por peças em madeira, fique à vontade para esta escolha. Certifique-se apenas de impermeabilizar corretamente a peça para que não o material não retenha líquidos e, assim, não estrague facilmente.

Agora que sabemos um pouco mais sobre os tipos de materiais, preços e opções para que o balcão seja bem escolhido, convidamos você a vir conosco e conferir algumas ótimas opções para a composição de sua cozinha. Temos certeza de que, com as imagens dos projetos abaixo, você terá as inspirações ideais não só para que a sua cozinha fique mais bonita, mas, também, para que os seus preparos culinários fiquem ainda mais saborosos com a praticidade de sua cozinha bem organizada.

Junte-se a nós, aproveite estas dicas e inspire-se!