Cinco itens must-have para uma cozinha moderna

Como optámos por produtos naturais, por que não incluir também os laticínios? Encontramos a solução ideal: um utensílio com tetas. Divertido, fresco e objeto de design, esta peça de cerâmica artesanal produzido no País Basco, vai restituir o leite ao seu lugar de origem: as tetas das vacas. Com uma forma curva que capta a ideia de fertilidade, com as pernas em forma mamilos: um apontamento para um café da manhã mais natural.