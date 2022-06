7 dicas sobre como projetar banheiras e chuveiros

Depois de checar todas as instalações, é hora de colocar em prática tudo o que foi pensado no projeto. Lembre-se que você já deve ter um projeto pré-aprovado com um profissional competente. Fazer modificações no banheiro requer conhecimentos específicos que, em geral, pedreiros podem não estar aptos a desenvolver sozinhos. Depois de seguir essa recomendação, você traçar o rumo que bem quiser para o seu novo banheiro. Insira banheiras, chuveiros, novos revestimentos, novos usos, espaços inusitados, faça recortes, enfim, ouse! Essa é a palavra e a ordem para se conseguir um espaço funcional e encantador. Pense que o banheiro é local onde você irá tomar um banho relaxante no final do dia e será o local onde você irá se preparar para o início do outro dia. Tenha elementos aconchegantes e inspiradores no ambiente.