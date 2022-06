6 coisas que você pode dispensar e nem sentirá falta!

Montar uma casa ou um apartamento com tudo aquilo que é do nosso gosto é muito bom! Uma das melhores sensações que podemos desfrutar, porém, essa empolgação pode fazer com que façamos escolhas erradas. É comum que acabemos recebendo diversos presentes de casamento que nunca saem da caixa, ou que uma oferta em uma loja nos chame a atenção para um produto que vai ficar parado no armário. Com isso, acabamos juntando utensílios totalmente dispensáveis.

Sugerimos aqui alguns dos itens que mais aparecem como supérfluos em uma residência. Para ganhar mais espaço ou aproveitar os equipamentos que você já tem em casa e que desempenham funções semelhantes, livre-se daquilo que você não usa mais.

Essa lista traz de produtos de limpeza a eletrodomésticos até difíceis de serem encontrados em lojas. Mas, lembre-se que isso é apenas uma sugestão, você poderá aproveitar aqui as dicas e procurar em sua casa equipamentos e outros objetos que você não usa mais ou que perderam a utilidade para você.