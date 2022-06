Faça de sua casa um local inspirador para sua criatividade

Para manter um espaço em sua casa que facilite sua criação e inspire sua criatividade, é preciso deixar as energias fluírem bem. O primeiro passo é não deixar nenhuma bagunça a vista. Tente manter os espaços sem coisas espalhadas com o mínimo de coisas fora do lugar. Se você não está usando o que está ali, guarde. Estudos sobre a influência dos ambientes no comportamento humano comprovam que a bagunça pode gerar estresse e até deixar os moradores da casa mais propensos a procrastinação. Tudo isso é justamente o que você está tentando evitar. Os efeitos nas crianças podem ser ainda mais nocivos, dificultando etapas importantes do aprendizado. O cérebro identifica lugares organizados e consegue trabalhar melhor. A bagunça traz efeitos maléficos ao seu funcionamento.

Comece reunindo tudo o que você precisa para aquele espaço. Encontre um modo de deixar tudo à mão sem que os objetos fiquem bagunçados. Pense que até seu material de trabalho deve estar em plena ordem para proporcionar mais prazer em suas atividades.

Antes de começar a trabalhar, também tente separar o que precisa e procure deixar sempre seu local limpo e arejado. Ao terminar, guarde tudo no lugar novamente.