Tendência: Corian para todos os cômodos

Determinar o valor do Corian é quase tão complexo quanto seu processo de fabricação. Tudo depende do projeto e das necessidades de cada cliente. Se for um projeto que utiliza a cor branca, é possível que o custo sai 50% em comparação aqueles que preferem escolher entre a gama de 24 cores disponíveis do material. Se seu projeto não for colocar Corian em grandes extensões é possível que ele não saia tão caro quanto aqueles que precisem de placas e mais placas do material, o que demanda também mão de obra especializada para a colocação. Obviamente, nem em projetos mais simples é possível dispensar a mão de obra habituada ao Corian. Caso seu projeto seja totalmente personalizado e necessite que o material seja moldado sob medida, esteja que ciente que isso pode afetar e muito o valor total do orçamento. Por fim, é preciso entender que você está pagando por um material exclusivo e com diversas peculiaridades. No entanto, é possível reduzir o alto preço com escolhas corretas e mais conscientes.