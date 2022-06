Revestimentos em pedra – Projetos com mármore

Uma solução elegante para o revestimento do banheiro é sem dúvida o mármore. Paredes, piso e até mesmo sanitários podem ser construídos neste material natural que revela sofisticação e se adapta a qualquer estilo: clássico, minimalista, moderno. Além disso, com ladrilhos de mármore, podemos evitar as preocupações com as manchas típicas de umidade nas paredes. Atenção! Não devem ser utilizados produtos de descalcificação porque podem dissolver o mármore e retiram o brilho da superfície.