Como decorar cozinhas estreitas com facilidade

Decorar cozinhas estreitas são um verdadeiro desafio à imaginação e à invenção. O corredor entre as bancadas é geralmente apertado e, muitas vezes, não é possível ter uma mesa e cadeiras ou bancada com banquetas.

Mesmo assim, podemos nos surpreender como a decoração certa pode aproveitar otimamente o espaço existente e permitir pequenos milagres que nunca nos ocorreriam. O planejamento, nesse caso, é tudo: é ele que vai transformar um espaço pequeno e de formato um tanto ingrato em um lugar onde cada cantinho é bem aproveitado e permite contar com mais eletrodomésticos e móveis do que se imaginava.

Como sempre, essa transformação pode apresentar diferentes estilos e utilizar diversos materiais. O mercado apresenta uma enorme variedade de revestimentos de parede e de piso, de móveis planejados, de bancadas e gabinetes para a pia que é quase impossível que você não encontre as peças que correspondem exatamente a solução para seus problemas de espaço e formato.

Para além das soluções de mobiliário do mercado, existem várias outras alternativas. Primeiro: menos é mais, portanto seja objetiva e comedida na decoração e mobiliário da sua cozinha. Segundo: cores claras no mobiliário ajudam a ampliar o espaço e torná-lo aconchegante. Terceiro: o uso de cores vibrantes no piso proporcionam calor e aconchego, além de vida exuberância. Quarto: estantes e prateleiras abertas no lugar de gabinetes fechados podem deixar o ambiente mais leve, informal e cheio de pontos de cor que se combinam para dar um ar alegre ao espaço. Quinto: por outro lado, o uso otimizado de toda a parede da cozinha com armários planejados e gabinetes sob medida pode resolver o problema da estreiteza do espaço com todo o bom gosto. E, enfim, sexto: a iluminação adequada favorece a eliminação de cantos sombrios e tristes e facilita o preparo dos alimentos.

Conheça algumas cozinhas que driblaram as suas limitações espaciais e encontraram um jeitinho de ter tudo à mão, com estilo, praticidade e beleza.