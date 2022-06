Como utilizar as claraboias para iluminar o seu lar

Um lugar bem iluminado, faz toda a diferença. Ter o cuidado de pensar em formas que mantenham a iluminação bem equilibrada no ambiente, é fundamental. Se o seu lar mantém uma estrutura longa, onde existam alguns pontos mais escuros, a escolha correta dos elementos de iluminação é necessária para que o seu lar esteja com uma boa apresentação.

O lar bem iluminado é fundamental. Quando notamos uma boa distribuição de luz no ambiente, sentimos acolhimento, podemos perceber mais facilmente as composições decorativas e, assim, poderemos ficar mais à vontade no lar. No entanto, com a diversidade de opções para uma boa iluminação do lar e consciência cada vez mais necessária sobre as formas em se economizar energia elétrica, é preciso recorrer sempre a opções que ofereçam amplitude no alcance da luz e ainda ofereçam economia à sua fatura de luz. Uma destas opções para o uso inteligente da luz natural e que ainda oferece grande beleza ao lar, é a instalação de claraboias.

Um ambiente iluminado com luz natural oferece diversos benefícios. Além de aquecer e iluminar o lar, oferece benefícios à saúde e é ideal para o cultivo de plantas no lar. No entanto, para que isto seja feito a partir do uso de claraboias, é necessário tomar alguns cuidados. E são sobre estes cuidados que falaremos hoje.

A iluminação zenital – feita com o uso de claraboias, sheds e lanternins, merece muitas atenções em sua instalação. Isto porque, mesmo oferecendo um conforto estético ao local, a má instalação deste tipo de iluminação pode trazer diversos problemas ao ambiente interno da casa. A instalação conforme a localização geográfica, por exemplo, é um dos cuidados que deve ser atentado.

Manter a claraboia com direcionamento para o norte ou o sul, pode afetar diretamente a temperatura ambiente do seu lar. No Brasil, a melhor opção geralmente é uma abertura de luz direcionada ao sul. No entanto, isto sofrerá variações conforme a estrutura da própria casa. Procurar a consultoria de um profissional é fundamental.

Para falarmos um pouco mais sobre estas importantes informações para a instalação de uma claraboia em seu lar, seguiremos com algumas dicas básicas que poderão fazer toda a diferença. Aproveite para conferi-las e observar ótimos projetos realizados com a escolha deste tipo de estrutura para a iluminação. Temos a certeza de que, com boas dicas e a consultoria de um profissional, o resultado será o melhor possível. Confira!