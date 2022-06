Dicas essenciais para você renovar o seu terraço!

Se você desejar renovar o seu terraço, principalmente para ter um ambiente aberto e sem sentir aquela onda de calor exagerado, afinal é gostoso passar um certo tempo no terraço para relaxar, organizar reuniões com amigos ou churrascos e jantares familiares. Por isso, o terraço é um espaço exterior maravilhoso e deve ser aproveitado ao máximo e transformando-o em um lugar encantador do seu lar.

A decoração de um terraço dependerá do estilo, do tamanho do espaço disponível e do lugar em que está instalado. Por exemplo, o terraço mediterrâneo – é perfeito para decorar moradias na costa, já que possui um aspecto fresco e natural para o verão. Começando pelas paredes, estas devem ser brancas para que contrastem com a cor azul dos tecidos e outros detalhes. Quanto ao mobiliário, podem usar móveis de madeira de cor branca e enfeitar o sofá ou os assentos com almofadas em tons azuis ou coloridas.

Além disso, como em outros cômodos da casa, antes de começar a decorar o terraço é importante você pensar no uso que dará a esse ambiente. Se deseja uma espécie de sala de jantar externa ou, se pelo contrário, preferir integrar só uns poucos móveis suficientes para relaxar e passar ali bons momentos. Deste modo, considerando tanto a funcionalidade como os metros disponíveis, a tarefa de decorar o terraço será bem mais simples e descomplicado. Confira algumas dicas para renovar o seu terraço.