Casa familiar incrível

A sala de jantar está ligada diretamente à cozinha. Este arranjo espacial estimula a convivência dos moradores e permite que todos se comuniquem em qualquer lugar do living room. Quem cozinha pode conversar com quem está na sala de estar, que pode ouvir quem está no jardim.

Apesar do armário de madeira, de estilo vintage, a cozinha exibe um conjunto de mesa de jantar com acabamento em laca preta e cadeiras de estrutura metálica e assentos e encostos de couro e um pendente na cor preta, que realçam a elegância e a sofisticação do ambiente.

Mais informações sobre projetos de salas de jantar, você encontra aqui.