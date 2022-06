Uma casa de campo diferenciada

Existem muitos tipos diferentes de lareiras, que variam de forma e de estilo. A lareira é um elemento funcional, especialmente em lugares frios, onde a sensação de conforto depende do calor produzido pela lareira. Mas você também pode tomar partido da lareira para incrementar a decoração da sua casa, desde que o design e o estilo da lareira dialogue com a decoração do ambiente.

Neste projeto a lareira é composta de um painel que divide a sala de estar da cozinha, com nicho par armazenar lenha e com um rasgo, onde a lenha é queimada. As linhas retas, o vazio e o fechamento em vidro da lareira dialogam com a arquitetura da residência e realçam seu estilo minimalista e contemporâneo.

Para obter mais informações e inspiração para a escolha da lareira perfeita para sua casa, leia este artigo.