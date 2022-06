Geralmente nos assustamos com grandes aglomerações de pessoas. Por exemplo, pode parecer assustador viver em uma cidade com quinze ou dezoito milhões de habitantes. Mas estas cidades existem e muitas delas não apenas funcionam como são sinônimos de cidades sustentáveis, como Nova Iorque e Tóquio, esta última eleita a cidade mais sustentável do mundo em 2015. Portanto, deveríamos olhar para estas gigantescas aglomerações de pessoas como cidades sustentáveis, onde milhões de pessoas compartilham infraestrutura (transporte, energia, água e Wi-fi) e recursos, existentes e concentrados em uma área consolidada, já que construir novas estruturas demandaria muito mais gastos e impactaria muito mais o meio ambiente do que compartilhar as estruturas existentes.

Homify apresenta hoje uma casa asiática fantástica, localizada em Joongdong, Yongin, na Coréia do Sul, projetada pelo estúdio Eu.K Arquitetos. A casa segue a lógica das construções locais, que se organizam na direção vertical, devido à escassez de território. O programa de necessidades foi distribuído em três pavimentos, resultando em um edifício de forma surpreendente. Os materiais, tijolos de concreto e madeira, são empregados sem materiais de acabamento, de modo a valorizar suas qualidades estéticas aparentes e originais, além de reafirmar o purismo estético do estilo minimalista. Em seu interior a residência se mostra bastante funcional e aconchegante, com destaque para o modo como a luz natural é capturada.

Curioso para desvendar todos os encantos e charme desta residência asiática deslumbrante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa que se ergue em direção ao céu, de modo a driblar a escassez de terra e criar áreas livres e abertas de recreação para as crianças.