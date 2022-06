6 coisas que você deve saber sobre os Bonsais

A palavra japonesa, Bon-sai, literalmente significa plantado em bandeja . Embora o nome dado a técnica tenha origem japonesa, o Bonsai teve seu cultivo iniciado na China, por volta do ano 700 d.C. Sucesso em terras chinesas, o Bonsai logo foi adotado para o cultivo em regiões orientais próximas, como Tailândia, Hong Kong e Japão, onde o cultivo era restrito a grupos elitizados. Com o passar dos anos e a popularização do cultivo, o Bonsai logo foi exportado para países da Europa e, enfim, América. No Japão, a técnica foi adaptada com regras zen-budistas, que até os dias atuais são utilizadas para o cuidado com as plantas. No Brasil, a chegada das plantas foi junto com o grande número de japoneses que buscavam melhores condições de vidas no país e não demorou a se popularizar com o uso de árvores nativas cultivadas com a técnica.