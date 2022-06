6 ideias lindas para decorar com louças!

Se você busca opções para dar um toque mais delicado ao seu lar e, especialmente à sua sala de jantar, a decoração com o uso de louças pode ser a solução ideal. Pequenas, grandes, redondas ou quadradas, as louças decorativas ficam excelentes sobre a parede, estante ou mesa. Podem ser encontradas nos mais diferentes estilos artísticos, seja em formatos clássicos ou modernos, coloridas ou neutras.

De custo econômico, as louças decorativas podem ser facilmente encontradas em lojas de artesanatos ou ainda serem feitas com o formato e o desenho desejado. Há quem já tenha utilizado este tipo de decoração como porta-retratos, assim como quem a utilize para dar apenas um toque suave em meio ao ambiente do lar. O mais importante em todos os casos, é saber fazer as escolhas certas para que a composição seja feita de maneira uniforme e bem distribuídas pelas paredes ou estantes.

Para as paredes, deve-se ficar atento quanto ao tamanho do espaço. Saiba fazer a distribuição de acordo com o tamanho de sua parede. O mais importante é não compor toda a parede com a presença das louças. Reserve apenas uma determinada área que esteja na altura dos olhos e respeite as margens da parede, ou seja, mantenha espaços livres nas extremidades. Esta composição poderá valorizar ainda mais o conjunto de porcelanas no ambiente.

Já para estantes, o importante é reunir elementos decorativos que tenham o mesmo estilo e tom semelhantes de cores. Esta uniformidade será ótima para que o ambiente fique mais leve e elegante, o que é fundamental para a sala de jantar. Grandes contrastes devem ser feitos com cuidados, já que poderão deixar ruídos visuais no local.

Se você prefere uma decoração mais personalizada, as peças de porcelana também oferecem esta possibilidade. Basta encontrar peças de cor branca e comprar pequenas canetas específicas para a pintura deste material. Com o desenho já pronto, basta deixar por alguns minutos no forno a 180º para que a tinta seque. O custo destas canetas está em torno de R$ 10,00 e podem oferecer um resultado fantástico à sua decoração.

Para falarmos e vermos um pouco mais das possibilidades da decoração com elementos de porcelana, reunimos algumas ótimas sugestões de projetos realizados por nossos profissionais. Venha conosco e confira estas possibilidades para que a delicadeza e a beleza das peças em porcelana possam deixar a sua decoração ainda mais linda. Aproveite estas ideias e inspire-se!