Dicas para iluminar melhor a sua cozinha!

Para garantir que a cozinha tenha a iluminação adequadas em diferentes pontos do cômodo, seja estratégico. Pense na necessidade de cada ponto. Por exemplo, as lâmpadas de cor branca e fluorescentes é melhor para a iluminação geral da cozinha e também as bancadas, pois ela deixa os objetos mais nítidos, reproduzindo melhor as cores reais dos alimentos. A luz em determinados pontos, pode ser mais focada e mais quente, ajudando a trazer um clima mais agradáveis para o bem estar no ambiente e também mais sensíveis aos olhos. Se a cozinha for aberta e estiver integrada à cozinha, é interessante criar uma continuidade na iluminação através da tonalidade semelhante, pelo menos parcialmente, para não criar um contraste, trazendo um clima mais frio para e destacado de todo o ambiente. Balanceie as cores e tonalidades de acordo com cada necessidade, para garantir um ambiente com a iluminação equilibrada e confortável.