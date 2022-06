Como combater a umidade no teto e paredes

Já com a origem do problema devidamente identificada, é hora de partir para o tratamento. Para isto, você precisará de um rolo de lá de carneiro, lixa grossa, água sanitária, tinta anti-mofo, máscara e luvas.

Aproxime-se da área mofada utilizando as luvas e a máscara para evitar o contato direto do mofo com os poros de sua pele. Lixe bem a área atingida pelo problema e limpe com a água sanitária. Após isto, seque o local e prepare a tinta anti-mofo de acordo com as indicações do fabricante. Aplique a primeira demão de tinta e espere a secagem de acordo com as especificações do produto e, após isto, aplique a segunda demão. Lembre-se de procurar todas as áreas afetadas pelo mofo para que a solução seja eficaz e a pintura fique uniforme no ambiente.