Um andar de 80m² com uma surpresa gigante

Quem já não sonhou com a ideia de viver com todo o conforto de uma casa de campo no meio da cidade? Quem já não sonhou em ter um apartamento de luxo com piscina em um dos bairros mais lindos e tradicionais? Pois descubra este lar dos sonhos, realizado em Madrid, Espanha, e depois nos conte o que achou!

Localizado em um 12º andar privilegiado de um prédio de apartamentos dos anos 60, seu acesso se dá a partir do nível do terraço. Com a planta distribuída em dois patamares, o primeiro conta com uma pequena piscina. Este apartamento de 80m2, como qualquer moradia tradicional, tem em seu piso térreo os usos comuns e no segundo piso, as áreas mais privativas.

Um projeto bem desenvolvido, onde tudo é aproveitado da melhor forma possível. Podemos descobrir cada um de seus detalhes através das lentes do fotógrafo especializado em arquitetura, da Imagen Subliminal, com uma vasta experiência em arquitetura espanhola e internacional, com seu escritório na ativa desde 2008.

Chega de esperar, vamos seguir adiante e conhecer tudo sobre este projeto!