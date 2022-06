Uma casa de outra galáxia

Como indicamos na introdução, a casa conta com um pátio interior, em torno do qual se desenvolvem os ambientes. Este espaço privado permite que a casa possa respirar e iluminar-se de forma natural. Além disso, as suas atividades podem se estender além dos limites tradicionais, oferecendo a este pátio a condição de cômodo, embora de funções limitadas e diferentes. Ao fundo, encontramos a cozinha, na qual se mantém uma relação visual constante com este elemento central.