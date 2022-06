6 ideias para o jardim que você nunca imaginou!

Sempre que vemos um jardim bonito, temos vontade de caminhar por ele à primeira oportunidade. A decoração e o cuidado que se tem com o espaço são fatores muitos importantes, juntamente com a limpeza e o bom gosto. Para que possamos desfrutar plenamente de um jardim, há um elemento fundamental e que não pode faltar: os caminhos entre as áreas verdes.

Existem muitos materiais e ideias que podem inspirar na criação deste elemento, mas que tal um caminho em pedra? Porque não jogar com as formas e tamanhos? Inspire-se com esta imagem e veja como é possível criar de forma simples e funcional um caminho agradável e que acrescenta valor ao jardim.